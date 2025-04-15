Температура в столице поднимется до 22 градусов

После затяжного холода в столицу возвращается тепло. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни в Москву поступит теплый воздух со стороны Средиземного моря и Турции. На фоне солнечной погоды температура поднимется до 20–22 градусов – по-настоящему июньские значения.

Горожане уже начали готовиться к потеплению. В частности, вырос спрос на клининг. Москвичи все чаще заказывают мойку окон и покупают роботов для уборки.

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