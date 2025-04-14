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14 апреля, 12:15

Общество

Москвичам напомнили о начале сезона цветения

Москвичам напомнили о начале сезона цветения

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В Москве полностью сошел снег, сообщили синоптики. Температура воздуха продолжает расти, в городе уже началось цветение первых растений. Сейчас в парках можно увидеть пролески, ветреницы, хохлатки и крокусы. Однако вместе с весной приближается и период активного пыления аллергенов.

По словам специалистов, уже цветут орешник, верба и ольха. В ближайшее время ожидается пыление березы и клена – их пыльца может вызывать сильную реакцию у чувствительных людей. Врачи рекомендуют аллергикам заранее готовиться к сезону и отмечают, что новые вакцины позволяют эффективнее справляться с симптомами, в том числе и при перекрестной аллергии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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