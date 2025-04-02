Диетолог Соломатина: стресс негативно сказывается на микробиоме и нарушает пищеварение

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Стресс оказывает негативное воздействие на микробиом, из-за чего нарушается пищеварение и возникает застой. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, сообщает "Радио 1".

Специалист пояснила, что микробиом отвечает, в частности, за состояние иммунной системы. Когда стресс начинает влиять на него, в организме может начаться нарушение кровообращения, спазмы и иные проблемы, которые в свою очередь сказываются на пищеварении. Таким образом, кровь сразу перетекает к органам, конечностям и мозгу, обратила внимание врач.

Соломатина подчеркнула, что на пищеварение также влияют плохие привычки, такие как курение и распитие алкоголя. При этом, добавила она, порой болезни протекают без симптомов и боли.

"Допустим, печень не болит, а там уже развиваются процессы определенные, например атрофический гастрит с изменениями. А люди думают, что у них все в порядке", – отметила диетолог.

Улучшить пищеварение помогают ферментированные продукты, такие как кефир, квашеная капуста, йогурт, кимчи или натто, рассказала ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева. По ее словам, в процессе ферментации происходит переработка продуктов бактериями и дрожжами, за счет чего продлевается их срок хранения, а сами они становятся более усваиваемыми и полезными для организма.

Такие продукты, уточнила гастроэнтеролог, способствуют лучшему усвоению питательных элементов. Кроме того, они способны укрепить иммунитет за счет того, что пробиотики помогают выработать антитела и защищают организм от вредных микроорганизмов.