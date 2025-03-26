Врач Антюфеева: квашеная капуста и кефир помогут улучшить пищеварение

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Ферментированные продукты, такие как кефир, квашеная капуста, йогурт, кимчи или натто, помогают улучшить пищеварение. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева.

Специалист пояснила, что в процессе ферментации происходит переработка продуктов бактериями и дрожжами, которые расщепляют углеводы, выделяя кислоты, спирты или газы. Таким образом продлевается срок хранения продуктов, а сами они становятся более усваиваемыми и полезными для организма.

"Ферментированные продукты содержат пробиотики – полезные бактерии, поддерживающие микрофлору кишечника. Исследования показывают, что регулярное употребление пробиотиков может помочь при синдроме раздраженного кишечника и диарее, вызванной антибиотиками", – отметила врач.

Такие продукты способствуют лучшему усвоению питательных элементов. В результате ферментации разрушаются антинутриенты, то есть вещества, которые препятствуют усвоению минералов, подчеркнула Антюфеева и добавила, что в квашеной капусте содержание витамина С выше, чем в свежей.

Помимо этого, ферментированные продукты способствуют укреплению иммунитета за счет того, что пробиотики помогают выработать антитела и защищают организм от вредных микроорганизмов. Также гастроэнтеролог добавила, что пробиотики способны снижать уровень стресса и тревожности, что подтверждено научными исследованиями.

"Ферментированные продукты – это не просто вкусное дополнение к рациону, но и поддержка здоровья. Включение продуктов данной категории в ваш рацион может улучшить пищеварение, повысить усвоение питательных веществ и даже повлиять на настроение", – подытожила врач.

Трехразовое питание поможет поддержать сбалансированный уровень энергии и избежать скачков сахара в крови, рассказала ранее нутрициолог Диана Никитина. По ее словам, ключевым приемом пищи является завтрак: он запускает обмен веществ, улучшает когнитивные функции и концентрацию. Специалист посоветовала употреблять во время завтрака белки (творог, рыба, яйца), сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб) и полезные жиры (авокадо, орехи, растительные масла), чтобы получить максимум пользы.