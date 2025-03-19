Нутрициолог Никитина: трехразовое питание является оптимальным

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Нутрициолог Диана Никитина заявила, что трехразовое питание поможет поддержать сбалансированный уровень энергии и избежать скачков сахара в крови. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она уточнила, что ключевым приемом пищи является завтрак: он запускает обмен веществ, улучшает когнитивные функции и концентрацию.

На завтрак нутрициолог рекомендовала употреблять белки (творог, рыба, яйца), сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб) и полезные жиры (авокадо, орехи, растительные масла), чтобы получить максимум пользы.

"Перекусы допустимы при интенсивных физических нагрузках, но их избыток может привести к набору веса", – предупредила она.

Никитина добавила, что ключ к здоровому питанию – это сбалансированность, а не количество приемов пищи.

Ранее нутрициолог Зоя Богданова рассказала, что начинать похудение без ущерба для организма нужно с продуктов зеленого цвета – салата, огурца, кабачка. Также стоит исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом, особенно хлебобулочные изделия и сладости, посоветовала специалист.

