Синоптик Шувалов: теплая погода в Москве будет на грани рекорда 1921 года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В ближайшие дни теплая погода в Москве приблизится к историческому рекорду, который был поставлен в 1921 году. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в ближайшие дни температура воздуха в столице будет находиться в районе 15–20 градусов. В пятницу, 18 апреля, "ожидается фронтальный раздел", а также возможен дождь. В связи с этим температура может немного понизиться – до 15–18 градусов.

Кроме того, Шувалов отметил, что солнечные и теплые дни ожидаются в ближайшие выходные, 19 и 20 апреля.

"В эти дни (19 и 20 апреля. – Прим. ред.) воздух может прогреться до 22 градусов", – отметил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не исключил того, что рекордные значения могут быть побиты. Он заявил, что будет "экстремально тепло".

Также отмечалось, что резкое потепление может спровоцировать интенсивное выделение пыльцы. По словам специалистов, в столице уже цветут орешник, верба и ольха. В ближайшие дни начнут цвести береза и клен – главные источники пыльцы.