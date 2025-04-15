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15 апреля, 07:45

Общество

Москвичи прислали новые кадры в рубрику "Фотопоток"

Москвичи прислали новые кадры в рубрику "Фотопоток"

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В эфире вышел очередной выпуск рубрики "Фотопоток", в которой зрители делятся снимками Москвы. На кадрах – яркие моменты городской жизни и необычные детали повседневности. Все фото присылают подписчики через чат-бот в телеграм-канале "Москва 24".

Подборки выходят с понедельника по четверг, а по пятницам выбирается победитель недели. Его ждут памятные подарки от редакции. Принять участие можно, перейдя по QR-коду на экране и отправив фото в чат-бот.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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