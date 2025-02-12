Москвичи могут узнать информацию и полезные советы о ЗОЖ на площадке "Санпросвет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи могут узнать информацию и полезные советы о здоровом образе жизни на платформе "Санпросвет". Она была создана Роспотребнадзором в рамках национального проекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья".

В разделе сервиса "Санпросвет" можно найти множество полезных и актуальных сведений. Жители столицы могут прочитать об 11 самых распространенных видах гельминтов, по рекомендациям собрать аптечку для ребенка в дорогу, узнать о методах борьбы с насекомыми и грызунами.

Кроме того, в разделе содержится информация о лечении и причинах возникновения волчанки, способах защиты от клещей, а также есть статья о том, как правильно выбирать мясо и полуфабрикаты.

Также в разделе "Профилактика и методички" москвичи могут прочитать правила о безопасности здоровья: как правильно мыть руки, проводить профилактику острых кишечных инфекций и инфекций, передающихся комарами, грызунами. Помимо этого, информация поможет предотвратить заражение корью и дифтерией, а также восполнить недостаток йода в организме.



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Также на портале есть раздел "Новости и результаты". В частности, можно узнать меры профилактики против бокавируса от Роспотребнадзора.

В разделе "Фото/видео" можно ознакомиться с материалами на различные темы. Например, о закаливании, будущем коронавируса, возможности создания вакцины от ВИЧ.

Цель проекта "Санитарный щит страны" – разработать меры для предотвращения распространения инфекционных заболеваний в трех направлениях: внутри государства, в соседних странах и в отдаленных регионах. Сервис основан на идее предотвращения, а не на реагировании на уже возникшие проблемы.

В основе проекта лежат передовые разработки в сфере генетических технологий, лабораторных исследований, цифровизации и коммуникаций.

Проект включает в себя четыре ключевых направления: обеспечение круглосуточной защиты здоровья от потенциальных угроз, создание лабораторной инфраструктуры, разработка систем для быстрой диагностики инфекционных заболеваний и вакцин, а также формирование модели санитарно-эпидемиологического поведения.

Помимо этого, полезную информацию горожане могут узнать на сайте Центра гигиенического образования, где работает Лаборатория здорового питания, представлены библиотеки инфографики с подробной информацией о заболеваниях, бытовые рекомендации и советы о прививках.

На сайте Центра есть раздел видео, в котором эксперты подробно объясняют, как правильно обрабатывать яйца, что приобретать на Масленицу и как распознать признаки столбняка, бешенства и клещевого энцефалита.

Между тем эксперты Городского психолого-педагогического центра теперь могут дистанционно оценивать особенности развития детей в ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и давать рекомендации для их обучения и социализации.

Онлайн-диагностика доступна для детей старше трех лет без нарушений слуха или зрения. Обследование проводится на платформе для видеоконференций "Переговорка". Для подключения нужен компьютер или планшет с камерой, микрофоном и интернетом.