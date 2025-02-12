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12 февраля, 23:30

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На Патриарших прудах установят первые камеры-шумомеры

На Патриарших прудах установят первые камеры-шумомеры

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В Москве начали устанавливать камеры, фиксирующие уровень шума от автомобилей. Первые такие устройства появятся на Патриарших прудах, где жители регулярно жалуются на громкую музыку и рев моторов.

Шумомеры способны одновременно контролировать несколько полос движения и фиксировать нарушения на видео. В дальнейшем комплексы появятся в других районах города, где москвичи чаще всего сталкиваются с шумными автомобилистами. Особое внимание уделят местам аренды яхт, где также часто звучит громкая музыка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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