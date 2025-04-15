В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

Во вторник, 15 апреля, в столице зафиксировали самую теплую погоду с начала года – температура поднялась до плюс 18. По словам синоптиков, уже к выходным, 19 и 20 апреля, в Москве установится почти летняя жара – ожидается до 24 градусов.

Все благодаря теплым воздушным массам, которые приходят в город со стороны Турции. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни москвичам придется окончательно расстаться с куртками и пальто.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.