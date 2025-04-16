Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на площадках по всей Москве

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 19 по 30 апреля. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, мероприятия будут проходить по всей столице – на городских площадках и вблизи храмов.

Гостям предложат посетить познавательные лекции, уроки доброты и милосердия, инклюзивные спектакли, ярмарки, а также разнообразные мастер-классы и выставки. Например, на Тверской площади будет представлена выставка расписных пасхальных яиц, оформленных студентами творческих вузов в коллаборации с уличными граффити-художниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.