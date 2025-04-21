Крыса стала причиной отключения электроэнергии в части Улан-Удэ

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В Улан-Удэ 20 апреля из-за повреждений, вызванных крысой, часть города временно осталась без электроснабжения, включая колесо обозрения с пассажирами. Об этом сообщили РИА Новости в филиале "Бурятэнерго".

"Произошло нарушение электроснабжения на распределительном пункте 12. Уже в 18:15 (13:15 по московскому времени) электроэнергетики прибыли на место происшествия. В 18:35 (13:35 по московскому времени) электроснабжение было полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

В филиале "Бурятэнерго" уточнили, что энергоснабжение было нарушено из-за попадания крысы в ячейку секционного выключателя электроустановки.

Ранее в соцсетях распространилось видео, где группа из примерно 10 человек вручную вращала колесо обозрения, чтобы спустить застрявших из-за отключения света людей в парке "Юбилейный".

До этого сообщалось, что из-за забастовки мусорщиков на улицах британского Бирмингема появились огромные крысы. Они "достигли размера кошек". В городе стоял неприятный запах, везде скапливался мусор. Местные жители начали платить сотни фунтов стерлингов, чтобы частники вывозили хотя бы часть отходов около их домов.