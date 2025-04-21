Аэропорт в Хабаровском крае был закрыт из-за размокания взлетно-посадочной полосы

Фото: телеграм-канал "Хабаровские авиалинии"

Ночью 21 апреля аэропорт Нелькана в Хабаровском крае был временно закрыт из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает пресс-служба компании "Хабаровские авиалинии".

Представители компании уточнили, что аэропорт Нелькана закрыт с 01:00 до 10:00 по московскому времени для приема и отправления воздушных судов. В связи с этим были перенесены несколько рейсов.

Ранее стало известно, что 3 мая стартует первый рейс из аэропорта Внуково в Сухум. В самой республике готовятся к новому сезону: приводят в порядок пляжи и запускают пакетные туры. Эксперты отмечают, что при доступной цене направление может стать востребованным.