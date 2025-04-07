Путин попросил "Аэрофлот" расширить программу "плоских" тарифов на Дальнем Востоке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин обсудил с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским расширение "плоских" тарифов для регионов Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ попросил главу "Аэрофлота" доработать с Минтрансом идею расширить "плоские" тарифы для ДФО, разрешив и коммерческие тарифы на этих направлениях.

Александровский напомнил, что сейчас "Аэрофлот" совершает рейсы в 5 городов ДФО, где действуют "плоские" тарифы. Это Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Еще в 4 дальневосточных городах – Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ – таких тарифов нет.

По словам гендиректора авиакомпании, они предлагают распространить программу перелетов по "плоскому" тарифу на все 9 городов Дальнего Востока.

"Отлично. С Минтрансом доработайте все", – ответил Путин.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Вашингтоном могут вновь появиться прямые авиарейсы. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, обсуждается не только восстановление перелетов, но и расширение экономических и культурных связей.