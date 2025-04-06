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06 апреля, 09:45

Политика

Россия и США обсудили возможное возобновление прямых рейсов

Россия и США обсудили возможное возобновление прямых рейсов

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Прямое авиасообщение может возобновиться между РФ и США

Между Москвой и Вашингтоном могут вновь появиться прямые авиарейсы. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. По его словам, обсуждается не только восстановление перелетов, но и расширение экономических и культурных связей.

Однако эксперты отмечают: для запуска прямого сообщения нужно снять множество санкций – с авиакомпаний, аэропортов и банков. Сейчас для получения визы в США россияне по-прежнему вынуждены обращаться в консульства в других странах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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