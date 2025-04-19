Первый рейс из Внуково в Сухум стартует 3 мая

Первый самолет из Внуково в Сухум вылетит уже 3 мая. Перелет обойдется минимум в 12 тысяч рублей, однако на майские праздники дешевые билеты уже раскупили. Рейсы будет выполнять 50-местный самолет, в пути – около четырех часов.

Прямые рейсы планируют и из других российских городов. В самой республике готовятся к новому сезону: приводят в порядок пляжи и запускают пакетные туры. Эксперты отмечают, что при доступной цене направление может стать востребованным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.