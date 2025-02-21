Люстру с "Титаника" выставили в Центре свободных наук США

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Покрытую золотом люстру, которая находилась в курилке первого класса на "Титанике", выставили в американском Центре свободных наук. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на статью New York Post.

Спустя десятилетия с момента крушения лайнера люстру нашли на дне Атлантического океана вместе с другими вещами.

При этом всего организаторы выставки включили в нее 250 предметов. Посетители могут осмотреть воссозданные комнаты и прикоснуться к "айсбергу".

Ранее дверь из фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" продали на аукционе "Сокровища планеты Голливуд" от аукционного дома Heritage Auctions за 718 тысяч долларов. Речь идет о двери, на которой героиня Кейт Уинслет спаслась в финале фильма. Там также продали шифоновое платье актрисы за 125 тысяч долларов. Покупатель предпочел остаться анонимом.

