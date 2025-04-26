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26 апреля, 09:30

В мире

Новости мира: в Нью-Мексико стартовал праздник "пау-вау"

Новости мира: в Нью-Мексико стартовал праздник "пау-вау"

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В Нью-Мексико стартовал масштабный праздник "пау-вау". Тысячи зрителей собрались, чтобы увидеть выступление танцоров, музыкантов и ремесленников из числа коренных народов Америки. Костюмы участников изготовлены из оленьей кожи, украшены перьями и колокольчиками, характерными для их племени. В программе также конные парады и танцы под ритмичный барабанный бой. Корни фестиваля уходят в начало XIX века, когда страну охватили принудительные миграции коренных американцев.

Верующих начали пропускать на площадь Святого Петра в Ватикане, где проходят похороны Папы Римского Франциска. На церемонию пришли сотни людей, также ранее заявляли, что будет немало мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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