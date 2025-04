Дочь Деми Мур заявила, что спит с матерью и принимает ванну с сестрами

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Demi Moore

Дочь американской актрисы Деми Мур Румер Уиллис рассказала, что спит с матерью, а также принимает ванну с сестрами, когда они вместе собираются в том доме, где выросли. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на подкаст What In The Winkler.

Девушка заявила, что такое поведение для нее является нормальным. Однако некоторые люди, по ее словам, могут посчитать подобное безумием. 36-летняя Уиллис также поблагодарила родителей за ту семью, которую они создали, и выразила надежду, что ее дочь Лу, когда вырастет, тоже будет спасть с ней.

Кроме того, она рассказала о родах, которые проходили в присутствии матери и сестер. Как женщина отметила, поддержка и любовь родных помогала ей расслабиться и довериться естественному процессу.

Актриса в августе прошлого года объявила о расставании с отцом Лу, солистом группы Vista Kicks Дереком Ричардом Томасом.

Ранее младшая дочь Мур и Брюса Уиллиса Таллула Белль Уиллис призналась в психическом расстройстве, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом своей внешности. Она рассказала, что почти всю жизнь была недовольна своей внешностью, так как ее всегда считали копией отца.

Девушка добавила, что в течение многих лет корила себя за то, что не похожа на свою мать, и не любила свои маскулинные черты. Она считала, что не может быть любима из-за такой внешности. Актриса добавила, что теперь поняла, что достойна любви и ценна сама по себе с любой внешностью и прической.