Фото: instagram.com/buuski
Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась в психическом расстройстве, сообщают "Дни.ру".
Брюс Уиллис и Деми Мур состояли в законном браке в течение 13 лет. В звездном союзе родились три наследницы, которые сейчас уже стали взрослыми женщинами и снискали собственную славу, отдельную от родителей.
Речь идет о 27-летней Таллуле Белль Уиллис. Почти всю жизнь она была недовольна своей внешностью, хотя ее всегда считали копией отца.
В своем Instagram она рассказала, что в течение многих лет корила себя за то, что не похожа на свою мать, и не любила свои маскулинные черты. Она считала, что не может быть любима из-за такой внешности.
Актриса добавила, что теперь поняла, что достойна любви и ценна сама по себе с любой внешностью и прической.
Она поделилась, что сперва нужно вылечить рану внутри себя и только потом заниматься внешностью. Таллула сообщила, что страдает психическим расстройством, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом своей внешности. Она борется с этим расстройством и верит, что справится.
Ранее актриса Кристина Асмус напугала своих поклонников, выложив две черно-белые фотографии в темном костюме и светлой футболке. Артистка рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться.
Отмечается, что у Асмус начались проблемы со сном. Она поделилась, что если ей и удается заснуть на пару часов, то до глубокой фазы дело так и не доходит.
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