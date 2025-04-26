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26 апреля, 11:15

В мире

Церемония похорон Папы Римского началась в Ватикане

Фото: AP Photo/Gregorio Borgia

Церемония похорон Папы Римского Франциска началась в Ватикане. Гроб с его телом внесли на площадь Святого Петра, сообщает РИА Новости.

На похороны понтифика прибыли многие мировые лидеры. В их числе – американский лидер Дональд Трамп, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Бразилии Лула да Силва, а также глава Франции Эммануэль Макрон.

Россию на похоронах понтифика представляет министр культуры Ольга Любимова.

Папа Римский ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт, который вызвал кому и остановку сердца.

На следующий день в капелле ватиканской резиденции понтифика – доме "Святой Марфы" – состоялось прощание с Франциском. На церемонии могли присутствовать лишь члены курии, сотрудники Ватикана, а также ассистенты понтифика и обслуживающий персонал. 23 апреля гроб с телом папы был выставлен в соборе Святого Петра для публичного прощания.

После похорон Франицска его гробница будет открыта для посещения. Прийти туда можно будет с воскресенья, 27 апреля.

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