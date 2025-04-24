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24 апреля, 18:35

Общество

В Риме появился стрит-арт с удивленным от списка своих гостей на похороны Папой Римским

Фото: ТАСС/Zuma

В Риме появился стрит-арт с изображением Папы Римского Франциска, который с удивлением рассматривает список приглашенных на свои похороны. Об этом сообщает РИА Новости.

По задумке стрит-арта, удивление Папы Римского связано со списком гостей, в который включены американский лидер Дональд Трамп, президент Аргентины Хавьер Милей и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Художественный образ дополнен нимбом над головой понтифика.

По данным издания, работа принадлежит анонимному автору под псевдонимом Лайка – предположительно, молодой художнице, известной социальными уличными проектами. В арт-кругах ее называют итальянским аналогом андерграундного художника стрит-арта Бэнкси.

Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Смерть наступила в результате мозгового инсульта.

Прощание с понтификом пройдет 26 апреля. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главы католической церкви.

В Италии проходит церемония прощания с Папой Римским

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