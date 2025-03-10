В Госдуме предложили регулировать численность мигрантов в городских районах

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Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили регулировать численность мигрантов в городских районах и запретить сдавать им квартиры в местах с большой концентрацией иностранцев. Обращение было направлено главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС.

"Просим вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность принятия на федеральном уровне жестких мер для районов с чрезмерной концентрацией мигрантов, предусмотрев квоту в 10% от общего числа жителей. В случае если доля мигрантов в районе превышает 10%, сдача квартир и иных объектов для иностранных граждан должна быть запрещена", – отметили парламентарии.

Депутаты привели данные МВД, согласно которым более половины мигрантов, которые осуществляют трудовую деятельность в России, работают в столичном регионе.

По словам Даванкова и Авксентьевой, в отдельных регионах уже пытаются регулировать их численность, однако это не решает проблему системного неравномерного распределения мигрантов по городским территориям, что в свою очередь приводит к появлению этнических анклавов.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал вывести из тени доходы трудовых мигрантов. Политик отметил важность выявления иностранцев, которые приезжают в страну на заработки, однако не платят налоги. По словам Медведева, российские власти рассмотрят вопрос о введении персональной ответственности для нанимателей мигрантов через теневые схемы.

Владимир Путин тем временем потребовал принять в этом году новую концепцию миграционной политики России. Он объяснил, что туда должны быть включены возможность отказа от бумажной миграционной карты, переход к электронной авторизации приезжих и улучшение работы в области борьбы с нелегальной миграцией.

