Медведев призвал вывести из тени доходы трудовых мигрантов в РФ

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Доходы трудовых мигрантов и их нанимателей в России необходимо вывести из тени. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Политик отметил важность выявления трудовых мигрантов, которые приезжают в страну на заработки, однако не платят налоги.

"Это, к сожалению, такая большая и системная проблема. Причем многие из них здесь живут целыми семьями, создавая повышенную нагрузку на социальные сервисы, на социальные службы, особенно в крупных городах – это, прежде всего, Москва, Петербург. Периодически это становится и причиной напряженности и конфликтов", – сказал Зампред Совбеза.

По словам Медведева, российские власти рассмотрят вопрос о введении персональной ответственности для нанимателей иностранцев через теневые схемы. Он также призвал профильные ведомства устранить любые лазейки для мигрантов-нелегалов и недобросовестных работодателей.

Зампредседателя Совбеза привел данные МВД, согласно которым в России ежегодно выявляют и пресекают около 80 тысяч нарушений, связанных с незаконным привлечением нелегалов к труду.

Ранее Владимир Путин потребовал на коллегии МВД России принять в этом году новую концепцию миграционной политики РФ. Он объяснил, что туда должны быть включены возможность отказа от бумажной миграционной карты, переход к электронной авторизации приезжих и улучшение работы в области борьбы с нелегальной миграцией.

Кроме того, Путин допустил создание в будущем отдельного "мощного" ведомства, которое займется регулированием вопроса миграции. По его словам, в этом центре должны будут присутствовать представители правоохранительных органов и экономических структур.

Глава государства также считает важным отслеживание правоохранителями мигрантов, приезжающих на работу в Россию, на предмет уважения ими российских традиций и культуры страны, а также самих россиян.

