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19 апреля, 22:00

Спорт

"Откройте, Давид": Максим Храмцов

"Откройте, Давид": Максим Храмцов

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Давид Виннер встретился с первым в России Олимпийским чемпионом по тхэквондо Максимом Храмцовым. Молодой спортсмен из Нижневартовска рассказал, как путь к победе начинался с поддержки отца, что обсуждал с президентом страны и какой подарок получил за олимпийское золото.

Максим познакомил ведущего со своей супругой, которая разрушает стереотипы о "женах спортсменов" – она не любит светские мероприятия, предпочитает уют, готовит вкусные блюда и терпеливо ждет мужа со сборов.

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".

Все выпуски "Откройте, Давид" смотрите в VK Видео

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