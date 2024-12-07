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07 декабря, 23:00

Общество

"20 минут": "Индустрия смерти 16+"

"20 минут": "Индустрия смерти 16+"

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Желтый уровень опасности действует в Москве из-за снега и гололедицы

Сугробы в Москве могут вырасти на 11 см за сутки

Телеканал Москва 24 и Дептранс разыгрывают лимитированную "Тройку"

Телеканал Москва 24 и Дептранс разыгрывают лимитированную карту "Тройка"

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Снегопад сохранится в Москве до утра 8 декабря

Телеканал Москва 24 и Дептранс разыгрывают лимитированную карту "Тройка"

Коммунальные службы приступили к уборке снега в Москве

Раньше мальчики мечтали стать космонавтами, потом юристами, а мы нашли человека, который с детского сада хотел работать танатопрактиком – готовить к погребению тела погибших людей. О сотрудниках сферы похоронного бизнеса и их доходах не принято говорить открыто.

Анна Тарубарова погрузилась в тему и выяснила, в чем теперь нужно ходить на похороны, что такое цифровые кладбища, а затем встретилась с доулой смерти.

Подробнее – в эфире программы "20 минут".

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Программа: 20 минут
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