"20 минут": "Индустрия смерти 16+"

Раньше мальчики мечтали стать космонавтами, потом юристами, а мы нашли человека, который с детского сада хотел работать танатопрактиком – готовить к погребению тела погибших людей. О сотрудниках сферы похоронного бизнеса и их доходах не принято говорить открыто.

Анна Тарубарова погрузилась в тему и выяснила, в чем теперь нужно ходить на похороны, что такое цифровые кладбища, а затем встретилась с доулой смерти.

Подробнее – в эфире программы "20 минут".