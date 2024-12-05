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05 декабря, 07:15

Общество

Получить карту москвича станет проще

Получить карту москвича станет проще

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Оформить карту москвича станет проще. На портале mos.ru модернизировали форму подачи электронного заявления.

Чтобы горожанам было удобнее, разработчики изучили блоки заявления, где москвичи чаще всего допускают ошибки, и добавили предварительные проверки и подсказки. Они позволят избежать неверного выбора льготной категории. Кроме того, если полис ОМС прикреплен к Московскому региону, он будет записан на карту москвича автоматически.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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