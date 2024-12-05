Получить карту москвича станет проще

Оформить карту москвича станет проще. На портале mos.ru модернизировали форму подачи электронного заявления.

Чтобы горожанам было удобнее, разработчики изучили блоки заявления, где москвичи чаще всего допускают ошибки, и добавили предварительные проверки и подсказки. Они позволят избежать неверного выбора льготной категории. Кроме того, если полис ОМС прикреплен к Московскому региону, он будет записан на карту москвича автоматически.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.