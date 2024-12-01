Эксперт рассказал, как выбрать вафельницу

Хрустящие вафли легко приготовить дома, но для этого нужна подходящая вафельница. Менеджер магазина техники Андрей Аминов рассказал, как выбрать такую вафельницу, чтобы тесто не подгорало и сам аппарат прослужил долго.

Эксперт отметил, что нужно оценить материал, из которого сделана вафельница. По его словам, вафельницы из нержавеющей стали служат дольше, чем пластиковые. Менеджер магазина также порекомендовал посмотреть, есть ли термостат, который не даст вафельнице перегреться или остыть.

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