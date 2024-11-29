Синоптик Тишковец: сырая и слякотная погода ждет москвичей 30 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сырая и очень теплая погода ждет жителей и гостей Москвы 30 ноября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Накопленная положительная аномалия температуры воздуха в Москве за ноябрь составляет значимых 2 градуса над нормой, и такая сырая, слякотная и очень теплая погода ждет москвичей и в крайний день ноября с пролонгацией на начало декабря", – приводит РИА Новости слова синоптика.

Как отметил Тишковец, погода в столичном регионе обусловится северной периферией антициклона. Так, прогнозируется преобладание облачной погоды. При этом существенных осадков не ожидается.

По его словам, в Москве горожан ждет ветер западной четверти не более 3–8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов. В Подмосковье – от минус 1 до плюс 4 градусов. Показания барометров составят 757 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц выше нормы, добавил синоптик.

Он также пояснил, что в первый день календарной зимы по региону пройдет слабовыраженный теплый атмосферный фронт. В результате в центр России устремится новая порция подогретого Гольфстримом океанического воздуха.

"Жителей столицы ждет хмурое небо, местами пройдут небольшие осадки в разной фазе. Даже в ночь на воскресенье (1 декабря. – Прим. ред.) в Москве будет не ниже 0–2 градусов, а днем потеплеет до 1–3 градусов", – заключил Тишковец.

Между тем осадки в виде снега и понижение температуры придут в столицу уже в середине следующей недели, с 4 или 5 декабря. Сильных морозов москвичи могут не ждать. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до минус 6 градусов, а дневная будет колебаться от 1 до 6 градусов ниже нуля.