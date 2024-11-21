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21 ноября, 11:05

Город

Арт-постаматы появятся в столице в начале 2025 года

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В начале 2025 года в столичных бизнес-центрах появятся три арт-постамата, на которых будут представлены креативные эскизы победителей конкурса "ПостамАрт", который был организован проектом "Московский постамат" и Агентством креативных индустрий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Художникам было предложено показать приключения посылки, добирающейся до "Московского постамата", а также создать креативный маршрут, включающий ситуации, с которыми ей пришлось столкнуться в пути. В конкурсе приняли участие более 30 выпускников практико-ориентированной программы "Арт. Практикум".

Участники предложили свои работы на рассмотрение жюри, в состав которых вошли представители Агентства креативных индустрий, Агентства инноваций Москвы и куратор спецпроекта Моника Норс. Лучшими проектами были признаны работы Камилы Астаховой, Александра Лаптева и Александры Сеговой.

Отмечается, что один из трех арт-постаматов представят на Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет на ВДНХ с 29 ноября по 2 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что к проекту "Московский постамат" присоединились более 100 столичных учреждений культуры. Так, больше всего из них находятся в Восточном, Западном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах Москвы. Горожане могут забрать заказы в домах культуры, библиотеках, музыкальных школах и культурных центрах.

С начала года посетители библиотек и культурных центров получили через "Московский постамат" свыше 10 тысяч заказов. Всего по городу установлено уже более 900 постаматов, через которые москвичи получили свыше 160 тысяч заказов

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