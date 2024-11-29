Новости регионов: улицы Улан-Удэ превратились в каток из-за дождя

Улицы Улан-Удэ превратились в каток из-за дождя. Некоторые горожане решили, что проще передвигаться на коньках. Другие посыпают дороги песком. Тормоза у машин практически бесполезны, так как любой наклон на дороге провоцирует неконтролируемое движение. Школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Самолеты стоят в пробках в аэропорту и ждут застрявший буксир.

На трассе в Приморье фура вылетела с дороги и перевернулась. Большегруз буквально сложился пополам. Содержимое кузова оказалось в кювете. Видео сняли очевидцы. О пострадавших не сообщается.

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