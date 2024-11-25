Новости регионов: в Сочи произошла авария с участием нескольких автомобилей

В Сочи произошла авария с участием нескольких автомобилей. Очевидцы предположили, что причиной ДТП могло стать превышение скорости на мокрой дороге. Движение на трассе было сильно затруднено.

Альпинистка из Кабардино-Балкарии Алина Пекова покорила все восьмитысячники планеты. Для восхождения на 14 высочайших гор ей потребовалось всего 1,5 года. В 2023 году она одолела 11 высот.

В Хабаровском крае полицейские инсценировали убийство, чтобы предотвратить настоящее преступление. По данным следствия, 27-летняя девушка задумала избавиться от отца, чтобы получить его квартиру. За помощью она обратилась к мужу, однако тот пошел в полицию. Оперативники вместе с отцом и супругом заказчицы преступления инсценировали убийство, а после этого задержали ее. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.