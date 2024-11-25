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Новости

25 ноября, 11:15

Происшествия

Новости регионов: в Сочи произошла авария с участием нескольких автомобилей

Новости регионов: в Сочи произошла авария с участием нескольких автомобилей

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с российским самолетом в Анталье

Новости мира: шесть человек погибли в результате стрельбы в мексиканском баре

Новости регионов: пожар произошел на складе автомобильной резины в Барнауле

Каждое третье ДТП с участием СИМ в Москве происходит по вине курьеров

Массовая авария произошла на Каширском шоссе в подмосковном Домодедове

Российский самолет с туристами загорелся при посадке в Анталье

Российский самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи

Новости мира: патрульный самолет упал в Колорадо

Новости регионов: склад загорелся в Барнауле на площади 6 тыс "квадратов"

В Сочи произошла авария с участием нескольких автомобилей. Очевидцы предположили, что причиной ДТП могло стать превышение скорости на мокрой дороге. Движение на трассе было сильно затруднено.

Альпинистка из Кабардино-Балкарии Алина Пекова покорила все восьмитысячники планеты. Для восхождения на 14 высочайших гор ей потребовалось всего 1,5 года. В 2023 году она одолела 11 высот.

В Хабаровском крае полицейские инсценировали убийство, чтобы предотвратить настоящее преступление. По данным следствия, 27-летняя девушка задумала избавиться от отца, чтобы получить его квартиру. За помощью она обратилась к мужу, однако тот пошел в полицию. Оперативники вместе с отцом и супругом заказчицы преступления инсценировали убийство, а после этого задержали ее. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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