Спикер парламента Папуашвили: выборы президента Грузии должны пройти в 2024 году

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Выборы президента Грузии и его инаугурация должны пройти до конца этого года. Такое предположение высказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова передает РИА Новости.

"Мы должны выбрать президента на пять лет, следовательно, важно, чтобы выборы и инаугурация прошли в этом году", – отметил он.

Как утверждает Папуашвили, парламент 26 ноября назначит дату выборов президента Грузии.

Согласно измененной Конституции Грузии, президент избирается не прямым голосованием, а 300-ми выборщиками – депутатами парламента и руководителями местных администраций. Республика имеет парламентскую форму правления, а исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Грузинская оппозиция вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Позже Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса". По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция.

