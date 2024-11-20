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Новости

20 ноября, 22:30

Транспорт

Москвичи пожаловались в полицию на беспредел велокурьеров

Москвичи пожаловались в полицию на беспредел велокурьеров

Корректировки ввели на маршруте до миграционного центра "Сахарово"

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Велокурьеры не соблюдают ПДД, таранят машины и сбивают детей в ТиНАО. Местные жители не оставили это без внимания и направили коллективное обращение в полицию с просьбой разобраться с сотрудниками служб доставки.

Тем временем Минтранс РФ представил проект закона, согласно которому средства индивидуальной мобильности (СИМ) нужно будет ставить на учет. К ним относятся электросамокаты, электровелосипеды и все те транспортные средства, которые приводятся в движение двигателем и имеют одно или несколько колес.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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