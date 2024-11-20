Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве 20 ноября

В среду, 20 ноября, в Москве ожидается снегопад, местами переходящий в дождь, и усиление ветра до 17 метров в секунду, что может привести к гололедице. МЧС советует избегать шатких конструкций и деревьев. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 3 до 1 градуса. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в субботу, 23 ноября, регион ожидает новый циклон с юго-запада, Балканский, который принесет до 12 миллиметров осадков в смешанной фазе. Снежный покров может увеличиться до 8–10 сантиметров, сохранится порывистый ветер и резкие колебания атмосферного давления. В воскресенье циклон начнет уходить на северо-восток, и погода немного улучшится.

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