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20 ноября, 11:15

Общество

Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве 20 ноября

Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве 20 ноября

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В среду, 20 ноября, в Москве ожидается снегопад, местами переходящий в дождь, и усиление ветра до 17 метров в секунду, что может привести к гололедице. МЧС советует избегать шатких конструкций и деревьев. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 3 до 1 градуса. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в субботу, 23 ноября, регион ожидает новый циклон с юго-запада, Балканский, который принесет до 12 миллиметров осадков в смешанной фазе. Снежный покров может увеличиться до 8–10 сантиметров, сохранится порывистый ветер и резкие колебания атмосферного давления. В воскресенье циклон начнет уходить на северо-восток, и погода немного улучшится. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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