Трассу М-12 "Восток" продлят до Екатеринбурга в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Трассу М-12 "Восток" продлят до Екатеринбурга в следующем году, а в 2026-м – до Тюмени. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарной сессии форума "Транспорт России", передает ТАСС.

Скоростная трасса М-12 является частью транспортного маршрута "Россия". Она проходит по территории пяти субъектов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, а также республик Чувашия и Татарстан.

В июле 2024 года Хуснуллин заявлял, что трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени, а потом – от Тюмени до Омска, дорога будет проложена в обход этих двух городов.

В конце декабря 2023 года Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 от Москвы до Казани. Он также поручил членам правительства и госкомпании "Автодор" разработать инициативы, которые могли бы определить оптимальные тарифы на проезд по трассе М-12.

