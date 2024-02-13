Путин поручил правительству и "Автодору" проанализировать тарифы на трассе М-12

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поручил членам правительства и госкомпании "Автодор" разработать инициативы, которые могли бы определить оптимальные тарифы на проезд по платной трассе М-12 "Восток", связывающей Москву и Казань. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

По мнению главы государства, тарифы на проезд следует проанализировать. После этого кабмин и компания должны представить предложения с оптимальными тарифами с учетом востребованности трассы.

Путин ожидает предложений по вопросу до 15 марта 2024 года.

Трассу М-12 "Восток" от Москвы до Казани открыли в декабре 2023 года. Старт движению по ней дал Владимир Путин. Предполагалось, что ввод трассы протяженностью 800 километров в эксплуатацию позволит повысить комфорт и безопасность автомобилистов.

