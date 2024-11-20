Сергей Собянин: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

Москва готовится к зимним фестивалям. В этом году все традиционные мероприятия решили объединить в рамках проекта, который получил название "Зима в Москве". Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, в общей сложности в городе будут работать почти 2000 локаций. В проект будут вписаны крупнейшие зимние фестивали: "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие" и многие другие.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.