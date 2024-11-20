Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 09:30

Новости

Сергей Собянин: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

Сергей Собянин: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

"Мой район. Новости": школа с зоной отдыха появится в Ватутинках

Новости часа: три новых объекта построят на севере Москвы

Новости часа: порядка 2,5 тысячи человек будут жить в квартале по реновации в Гольянове

Новости часа: Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе

Мэр Москвы назвал общественные пространства, благоустроенные в этом году в ЗАО

Сергей Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе

Новости часа: в предпринимательских классах учатся около 10 тыс школьников

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как преобразился район Гольяново за последние годы

Новости часа: в Гольянове заселяется новый жилой квартал по программе реновации

Москва готовится к зимним фестивалям. В этом году все традиционные мероприятия решили объединить в рамках проекта, который получил название "Зима в Москве". Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, в общей сложности в городе будут работать почти 2000 локаций. В проект будут вписаны крупнейшие зимние фестивали: "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие" и многие другие.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
мэр МосквыгородфестиваливидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика