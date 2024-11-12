Архитектурное панно установили на платформу станции "ЗИЛ" метро Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Архитектурное панно установили на платформе строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии столичного метро. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что длина композиции составила 45 метров, а высота – 6,4 метра. Панно сделано из многослойных алюминиевых панелей с верхним слоем из триплекса. Художественная концепция проекта показывает историю завода имени Лихачева от истоков до настоящего времени.

Пассажиры увидят изображения наиболее знаковых образов продукции завода, а также рабочих и инженеров "ЗИЛа" разных эпох. Автором работы стал народный художник России Александр Рукавишников.

Панно выполнено в смешанной технике, а гамма определена в трех цветах: красном, белом и графитном. Также акцент сделан на логотипе марки "ЗИЛ".

Готовность станции "ЗИЛ" составляет 76%. Полностью готовы основные конструкции станции. Ведутся работы по архитектурной отделке пассажирской зоны и технических помещений. Также в сторону "Крымской" пройдены тоннели, в них идет устройство жесткого основания, верхнего строения пути и монтаж инженерных систем, отметил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Ранее сообщалось, что основные конструкции станции "Академическая" Троицкой линии метро готовы почти на 50%. Строители уже устанавливают верхние перекрытия платформы и основание под эскалаторы. После завершения работ с "Академической" можно будет перейти на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.