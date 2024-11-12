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12 ноября, 07:15

Транспорт

Основные конструкции станции метро "Академическая" готовы почти на 50%

Основные конструкции станции метро "Академическая" готовы почти на 50%

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Основные конструкции станции метро "Академическая" Троицкой линии готовы почти на 50%. В настоящее время специалисты устанавливают здесь верхние перекрытия платформы и основание под эскалаторы.

В будущем со станции Троицкой линии можно будет перейти на "Академическую" соседней оранжевой линии. При этом приближается к завершению и строительство станции "ЗИЛ", она готова на 76%.

Сейчас там устанавливают инженерные системы, а также занимаются отделочными работами в пассажирской зоне. Ожидается, что уже в следующем году вблизи новой станции будут проживать свыше 35 тысяч человек.

Когда планируется открыть "Академическую" и какие удобства для пассажиров на ней будут – в эфире телеканала Москва 24.

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