Основные конструкции станции метро "Академическая" готовы почти на 50%

Основные конструкции станции метро "Академическая" Троицкой линии готовы почти на 50%. В настоящее время специалисты устанавливают здесь верхние перекрытия платформы и основание под эскалаторы.

В будущем со станции Троицкой линии можно будет перейти на "Академическую" соседней оранжевой линии. При этом приближается к завершению и строительство станции "ЗИЛ", она готова на 76%.

Сейчас там устанавливают инженерные системы, а также занимаются отделочными работами в пассажирской зоне. Ожидается, что уже в следующем году вблизи новой станции будут проживать свыше 35 тысяч человек.

Когда планируется открыть "Академическую" и какие удобства для пассажиров на ней будут – в эфире телеканала Москва 24.

