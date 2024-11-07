"Мой район. Новости": станция "ЗИЛ" Троицкой линии соединит Даниловский район с ТиНАО

Станция "ЗИЛ" станет конечной на Троицкой линии метро. Она свяжет Даниловский район с ТиНАО и позволит жителям строить новые удобные маршруты.

Кроме того, поездки по городу станут значительно быстрее. Так, время в пути от станции "ЗИЛ" до "Академической" сократится почти в 3 раза – с 17 до 6 минут, а до "Новаторской" – в 2,5 раза – с 30 до 12 минут.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".