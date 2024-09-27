Московские школьники и студенты отправятся в экспедицию в Антарктиду

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Начался отборочный этап в Московскую молодежную антарктическую экспедицию. Десять столичных школьников и студентов колледжей, которые пройдут все этапы отбора, отправятся на Южный полюс в конце ноября, сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

"Несколько лет подряд под эгидой столицы проходит Большая арктическая экспедиция, благодаря которой юные москвичи могут отправиться в Арктику. А в этом учебном году мы запускаем проект, аналогов которому нет в мире". Московская молодежная антарктическая экспедиция позволит столичным школьникам и студентам колледжей под руководством опытных наставников посетить самый недоступный континент нашей планеты. Целую неделю ее участники будут проводить исследования на антарктической станции "Прогресс", – добавили в ведомстве.

Руководителями экспедиции станут путешественник, директор Центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий", кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро и победитель конкурса "Педагог года Москвы", кандидат биологических наук, руководитель исследовательских экспедиций в Арктике и Антарктике Иван Смирнов.

Отбор участников экспедиции будет проходить в пять этапов. На первом этапе школьники выполнят задания "Антарктического диктанта". Затем 12 и 13 октября для участников отборочного тура проведут командные туристические соревнования. Также конкурсанты подготовят видеоэссе, в котором расскажут, почему они хотят отправиться в экспедицию.

Кроме того, школьники представят свои научные проекты на молодежном форуме "Антарктическая наука", а студенты примут участие в конкурсе профессионального мастерства, в том числе продемонстрируют навыки оказания первой медицинской помощи и приготовления блюд в походных условиях. На финальном этапе отбора пройдут учебно-тренировочные сборы "Антарктида зовет" в формате многодневного похода в Московской области.

Результаты отборочного этапа будут объявлены в ноябре. Будут сформированы два экспедиционных отряда. Группа из шести школьников "Антарктическая наука" проведет научные исследования по заданию российских НИИ. Так, по заданию Центра морских исследований МГУ участникам похода предстоит исследовать состояние льда и снега на предмет загрязнения, в том числе микропластиком.

Во второй отряд "Московские профессионалы" определят четырех студентов колледжей. Они будут следить за здоровьем участников, отвечать за связь и готовить еду.

Накануне в ходе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа парка "Русская Арктика" ученые впервые обнаружили микроскопических беспозвоночных животных тихоходок. Их нашли в пробе почвы, взятой на острове Земля Александры национального парка. Сейчас специалистам предстоит определить вид этих животных.