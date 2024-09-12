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12 сентября, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": ЦОДД помог москвичам более 27 тыс раз с начала 2024-го

"Безопасный город": ЦОДД помог москвичам более 27 тыс раз с начала 2024-го

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Службы помощи ЦОДД помогли жителям и гостям Москвы уже больше 27 тысяч раз с начала текущего года. Например, дорожный патруль приходит на выручку автомобилистам, которые попали в ДТП.

Специалисты занимаются регулировкой движения на дорогах, а зимой – буксируют застрявшие в снегу грузовики. В свою очередь, сотрудники велопатруля помогают с ремонтом велосипедов, оказывают доврачебную помощь. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьтранспортвидеоЕкатерина Лихоманова
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