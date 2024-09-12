12 сентября, 21:35Безопасность
"Безопасный город": ЦОДД помог москвичам более 27 тыс раз с начала 2024-го
Службы помощи ЦОДД помогли жителям и гостям Москвы уже больше 27 тысяч раз с начала текущего года. Например, дорожный патруль приходит на выручку автомобилистам, которые попали в ДТП.
Специалисты занимаются регулировкой движения на дорогах, а зимой – буксируют застрявшие в снегу грузовики. В свою очередь, сотрудники велопатруля помогают с ремонтом велосипедов, оказывают доврачебную помощь. Подробнее – в программе "Безопасный город".