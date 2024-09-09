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09 сентября, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": мошенники похитили у московских пенсионеров свыше 10 млн руб

"Безопасный город": мошенники похитили у московских пенсионеров свыше 10 млн руб

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Свыше 10 миллионов рублей мошенники похитили у московских пенсионеров. Под видом благодетелей, которые обещали решить финансовые проблемы, они забирали деньги у пожилых людей и пропадали.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Перово задержали двоих подозреваемых – 18-летних приезжих. Похищенные деньги они передавали неустановленным лицам. В качестве вознаграждения им обещали заплатить около 150 тысяч рублей. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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