"Безопасный город": мошенники похитили у московских пенсионеров свыше 10 млн руб

Свыше 10 миллионов рублей мошенники похитили у московских пенсионеров. Под видом благодетелей, которые обещали решить финансовые проблемы, они забирали деньги у пожилых людей и пропадали.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Перово задержали двоих подозреваемых – 18-летних приезжих. Похищенные деньги они передавали неустановленным лицам. В качестве вознаграждения им обещали заплатить около 150 тысяч рублей. Подробнее – в программе "Безопасный город".



