Прокуратура опубликовала видео с места крушения самолета в Подмосковье

Видео: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Видеозапись с места крушения легкомоторного самолета-амфибии "Алекс-251" в Рузском районе Подмосковья появилась в Сети. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На видео запечатлены обломки самолета, упавшего на зеленое поле. Место происшествия оцеплено специальной лентой.

Самолет потерпел крушение 9 сентября. Авария произошла недалеко от аэродрома у поселка Ватулино. По предварительным данным, двое пилотов, которые находились на борту лайнера, погибли.

Прокуратура и Росавиация организовали проверку по факту случившегося. В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".