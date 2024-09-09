09 сентября, 18:12Происшествия
Прокуратура опубликовала видео с места крушения самолета в Подмосковье
На видео запечатлены обломки самолета, упавшего на зеленое поле. Место происшествия оцеплено специальной лентой.
Самолет потерпел крушение 9 сентября. Авария произошла недалеко от аэродрома у поселка Ватулино. По предварительным данным, двое пилотов, которые находились на борту лайнера, погибли.
Прокуратура и Росавиация организовали проверку по факту случившегося. В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
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