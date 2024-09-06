Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 07:00

Происшествия

Новости мира: склад с опасными химикатами загорелся в американском штате Огайо

Новости мира: склад с опасными химикатами загорелся в американском штате Огайо

В Люберцах на романтика с фейерверком вызвали полицию

Новости регионов: пожар произошел на химическом заводе в Тульской области

"Безопасный город": задержан бригадир, похитивший у предпринимателя 2 млн рублей

"Безопасный город": художник вынес из чужого гаража имущество на 300 тысяч

"Безопасный город": мошенники подделывали сайты Большого и Малого театров

Новости регионов: женщину с ранениями обнаружили на дороге в Махачкале

Новости регионов: в Уфе поймали мужчину с наркотиками прямо в отделении полиции

Новости мира: открывшему огонь в американской школе подростку может грозить смертная казнь

Новости регионов: Нальчик затопили залповые ливни

В американском штате Огайо загорелся склад с опасными химикатами. По информации СМИ, на территории завода хранятся пропан, метанол и ксилол, и они могут сдетонировать, поэтому власти города уже эвакуировали всех людей из домов, расположенных рядом с предприятием. В настоящий момент пожарные борются с огнем, в районе ЧП ощущается сильный химический запах.

Павел Дуров впервые прокомментировал свое недавнее задержание. В своем телеграм-канале он выложил пост, в котором выразил удивление, что должен нести личную ответственность за незаконное использование платформы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика