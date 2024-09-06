Новости мира: склад с опасными химикатами загорелся в американском штате Огайо

В американском штате Огайо загорелся склад с опасными химикатами. По информации СМИ, на территории завода хранятся пропан, метанол и ксилол, и они могут сдетонировать, поэтому власти города уже эвакуировали всех людей из домов, расположенных рядом с предприятием. В настоящий момент пожарные борются с огнем, в районе ЧП ощущается сильный химический запах.

Павел Дуров впервые прокомментировал свое недавнее задержание. В своем телеграм-канале он выложил пост, в котором выразил удивление, что должен нести личную ответственность за незаконное использование платформы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.