Новости мира: драка мигрантов из Афганистана произошла в Париже

В Париже произошла драка с участием как минимум 40 мигрантов из Афганистана. Они пустили в ход палки прямо на тротуаре. По предварительным данным, четыре человека получили травмы, шестеро задержаны. Подобное в Париже случается регулярно. Для разгона агрессивно настроенных мигрантов полиция часто применяет травматическое оружие.

В Нью-Йорке состоялся масштабный марш в поддержку Палестины. Несколько тысяч человек прошли маршем по пятой авеню в сторону Вашингтон-Сквер-парк. Они требовали завершить конфликт и развернули плакаты с лозунгами, критикующими американскую администрацию. Демонстрантов сопровождали множественные патрули полиции, которая не вмешивалась в происходящее.

На Аравийском полуострове снова сильнейшие наводнения, которые затронули в том числе Мекку и окрестности. Посещение Большой мечети сейчас практически невозможно для паломников, жителей города призывают к прекращению молитв в дни непогоды. Уже несколько дней в Саудовской Аравии бушуют штормы с проливными дождями и градом.

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