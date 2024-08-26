Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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26 августа, 12:30

Происшествия

Новости регионов: природный пожар в Крыму охватил 75 гектаров

Новости регионов: природный пожар в Крыму охватил 75 гектаров

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Площадь лесного пожара под Феодосией в Крыму достигла 75 гектаров, тушение ведется с земли и воздуха. Авиация уже сбросила 50 тонн воды. Быстрому распространению пламени способствуют сильные порывы ветра и жаркая сухая погода. Огонь подходил вплотную к домам в двух садовых товариществах, но спасатели остановили его распространение. Для эвакуированных из опасной зоны жителей в Коктебеле развернули два пункта временного размещения.

Тем временем на Новосибирск утром 26 августа обрушились ливни. В реки превратились не только дороги, но и дворы. Потоки воды затопили гаражные кооперативы. Автобусы с трудом передвигаются по маршрутам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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