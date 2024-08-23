Новости регионов: более 200 человек эвакуировали спасатели из зоны пожара на Домбае

Больше двухсот человек эвакуировали спасатели из зоны лесного пожара на Домбае. Людей, среди которых 43 ребенка, разместили в безопасном месте, их готовятся вывезти вертолетами. На данный момент сделать это невозможно из-за плохой видимости, так как курорт заволокло дымом. Огонь в домбайском ущелье вспыхнул вечером 22 августа. Низовой пожар охватил пять тысяч квадратных метров хвойного леса. С ним борются 64 специалиста МЧС, задействованы 12 единиц техники. В случае необходимости группировка спасателей будет усилена.

Также стало известно, что в Крыму пиротехники МЧС подорвали более 350 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Уточняется, что это артиллерийские и минометные снаряды, ручные гранаты, а также одна танковая мина. Опасную находку сделали в Феодосии. Боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили.

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