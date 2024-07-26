Пытавшийся оформить кредитную карту по фальшивому паспорту задержан в ТиНАО

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Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался оформить кредитную карту по фальшивому паспорту в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале Главного управления Росгвардии по Москве.

Правоохранители получили тревожный сигнал из одного из охраняемых финансовых учреждений. По прибытии на место происшествия к ним для разъяснения ситуации обратился администратор. Сейчас злоумышленника доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Таиланде был задержан россиянин по подозрению в организации преступной группы, занимавшейся продажей поддельных паспортов 15 государств. По версии сотрудников полиции, мужчина вместе с сообщниками зарегистрировал в стране компанию для продажи поддельных документов.

Клиентов они привлекали с помощью рекламы в соцсетях и мессенджерах. При этом в объявлениях было сказано, что документы ничем не отличаются от настоящих.

До этого мошенники сделали поддельный паспорт гражданина РФ на имя собственницы квартиры. После этого они оформили договор купли-продажи помещения и передали документы для регистрации. В результате аферисты завладели квартирой 54-летней москвички, расположенной в доме на Космодамианской набережной. Стоимость украденного имущества составляет 24,5 миллиона рублей.